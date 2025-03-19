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Паводковая ситуация в селе Нижний Авзян в Башкирии стабилизировалась

В селе Башкирии нормализовалась паводковая ситуация.

Источник: Комсомольская правда

В селе Нижний Авзян Белорецкого района Башкирии ситуация с паводком стабилизировалась. По данным на 19 марта, уровень воды в реке Большой Авзян снизился, движение по всем улицам восстановлено, а жители вернулись в свои дома. Об этом сообщили в администрации района.

Однако в Архангельском районе весеннее половодье привело к серьезным последствиям. В двух деревнях — Тавакачево и Азово — из-за паводка введен режим чрезвычайной ситуации. Жителей эвакуируют.

По оценке МЧС Башкирии, река Инзер, вышедшая из берегов, может затопить еще четыре близлежащих населенных пункта.

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