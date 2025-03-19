Паводковая ситуация в селе Нижний Авзян в Башкирии стабилизировалась

В селе Нижний Авзян Белорецкого района Башкирии ситуация с паводком стабилизировалась. По данным на 19 марта, уровень воды в реке Большой Авзян снизился, движение по всем улицам восстановлено, а жители вернулись в свои дома. Об этом сообщили в администрации района.