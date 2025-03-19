Названа причина пожара в Кунгуре, во время которого дети выпрыгивали из окон

Ранее в Министерстве здравоохранения сообщали, что после пожара в больницу попали трое детей. Одного ребенка отпустили домой и лечение продолжали лишь двое. После заявления Кириллова о том, что большинство пострадавших готовится к выписке, мы решили уточнить, не увеличилось ли число пострадавших и направили соответствующий запрос в Минздрав.