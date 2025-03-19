Названа причина пожара в Кунгуре, во время которого дети выпрыгивали из окон

На недавнем аппаратном совещании в администрации Кунгурского округа начальник 143 ПЧС Ашот Дургарян сообщил, что пожар на улице Детской начался с кухни, а его причиной стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, индукционной плиты.
Главврач округа Вадим Кириллов добавил, что большая часть пострадавших готовятся к выписке. 16-ти летняя девушка которая выпрыгнула из окна 5-го этажа доставлена на лечение в Пермь. Об этом сообщает группа «Первое Кунгурское» 100.3 fm ВКонтакте.
Ранее в Министерстве здравоохранения сообщали, что после пожара в больницу попали трое детей. Одного ребенка отпустили домой и лечение продолжали лишь двое. После заявления Кириллова о том, что большинство пострадавших готовится к выписке, мы решили уточнить, не увеличилось ли число пострадавших и направили соответствующий запрос в Минздрав.
Напоним, 13 марта, в многоквартирном пятиэтажном доме на улице Детской в Кунгуре произошел пожар. Горела кухня на третьем этаже. Черный густой дым мгновенно проник на четвертый и на пятый этажи. До приезда спасателей помогать оказавшимся в огненной ловушке людям пришлось обычным жителям. Одна из них — Карина Бердникова — рассказала «КП-Пермь», как ловила сброшенного из окна грудничка и спыргнувшую с пятого этажа девочку-подростка.