Рабочий погиб на руднике «Казахмыс», корпорация приостановила добычу

Группа компаний «Казахмыс» с прискорбием сообщает о несчастном случае, произошедшем 19 марта 2025 года. На шахте № 57 во время разгрузки товарно-материальных ценностей рабочий 1994 года рождения упал в проем площадки грузового ствола. В результате полученных травм рабочий скончался на месте.