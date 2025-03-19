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Рабочий погиб на руднике «Казахмыс», корпорация приостановила добычу

АСТАНА, 19 мар — Sputnik. На шахте № 57 Восточно-Жезказганского рудника «Казахмыс» в Улытауской области рабочий упал в проем шахты, сообщили в компании.

Источник: Сайт компании "Казахмыс"

Группа компаний «Казахмыс» с прискорбием сообщает о несчастном случае, произошедшем 19 марта 2025 года. На шахте № 57 во время разгрузки товарно-материальных ценностей рабочий 1994 года рождения упал в проем площадки грузового ствола. В результате полученных травм рабочий скончался на месте.

говорится в сообщении

Обстоятельства и причины происшествия выясняются, создана специальная комиссия по расследованию несчастного случая.

Комиссия правительства установила причину аварии на руднике в Улытауской области.

В компании подчеркнули, что семье погибшего окажут всю необходимую помощь.

Корпорация с сегодняшнего дня приостановила добычу на всех потенциально опасных участках.

В связи с участившимися несчастными случаями на производственных объектах, руководство корпорации приняло решение о приостановке всех технологических процессов с повышенным уровнем риска согласно утвержденным графикам начиная с сегодняшнего дня.

подчеркнули в корпорации

На остановленных рудниках детально обследуют все виды работ на предмет соответствия требований правил безопасности.

«Только после устранения всех нарушений работы на данных участках будут восстановлены», — заявили в компании.

Токаев поручил правительству обеспечить безопасность на опасных производствах.

«Казахмыс» также проведет внеплановую ревизию всех производственных объектов компании и переаттестацию инженерно-технического персонала и подземных рабочих мест.