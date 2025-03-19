Рабочий погиб на руднике «Казахмыс», корпорация приостановила добычу

Группа компаний «Казахмыс» с прискорбием сообщает о несчастном случае, произошедшем 19 марта 2025 года. На шахте № 57 во время разгрузки товарно-материальных ценностей рабочий 1994 года рождения упал в проем площадки грузового ствола. В результате полученных травм рабочий скончался на месте.
Обстоятельства и причины происшествия выясняются, создана специальная комиссия по расследованию несчастного случая.
Комиссия правительства установила причину аварии на руднике в Улытауской области.
В компании подчеркнули, что семье погибшего окажут всю необходимую помощь.
Корпорация с сегодняшнего дня приостановила добычу на всех потенциально опасных участках.
В связи с участившимися несчастными случаями на производственных объектах, руководство корпорации приняло решение о приостановке всех технологических процессов с повышенным уровнем риска согласно утвержденным графикам начиная с сегодняшнего дня.
На остановленных рудниках детально обследуют все виды работ на предмет соответствия требований правил безопасности.
«Только после устранения всех нарушений работы на данных участках будут восстановлены», — заявили в компании.
Токаев поручил правительству обеспечить безопасность на опасных производствах.
«Казахмыс» также проведет внеплановую ревизию всех производственных объектов компании и переаттестацию инженерно-технического персонала и подземных рабочих мест.