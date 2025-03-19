Пермское УФАС возбудило дело из-за розыгрыша роллов за покупку пива

По данным ведомства, Закон о рекламе разрешает рекламировать подобные мероприятия, которые стимулируют приобретение алкоголя. При этом призом в розыгрыше должна быть также алкогольная продукция, а не сторонние призы. В случае с магазином «Хмель и солод», в призовом фонде числились посещение бани, сет роллов и пропуск на горнолыжный курорт.