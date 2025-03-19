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Пермское УФАС возбудило дело из-за розыгрыша роллов за покупку пива

Нарушение нашли в магазине «Хмель и солод».

Управление ФАС в Перми возбудило дело в отношении алкогольного магазина из-за розыгрыша роллов за покупку пива, сообщает ведомство.

Речь идёт о магазине «Хмель и солод» на улице Белинского в доме № 31. В управление антимонопольной службы вновь поступила жалоба на рекламу пива, размещённую в заведении. Как оказалось, рекламная акция предполагала возможность участия в розыгрыше за покупку 200 литров пива, которые надо было приобрести с 23 января по 28 февраля.

По данным ведомства, Закон о рекламе разрешает рекламировать подобные мероприятия, которые стимулируют приобретение алкоголя. При этом призом в розыгрыше должна быть также алкогольная продукция, а не сторонние призы. В случае с магазином «Хмель и солод», в призовом фонде числились посещение бани, сет роллов и пропуск на горнолыжный курорт.

«Такая реклама не подпадает под понятие стимулирующего мероприятия, так как предметом реализации в ней выступает не только алкогольная продукция. Пермское УФАС возбудило в отношении распространителя рекламы ООО “ХмельСолод” дело», — рассказывает ведомство.

Рассмотрение антимонопольного дела пройдёт 1 апреля.