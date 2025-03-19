На трассе в Башкирии в столкновении легковушки и фуры погиб человек

По информации ГАИ, около четырех часов дня на 1332 км трассы 60-летний водитель «Киа Рио» выехал на встречку и влетел под колеса фуры «Ман». В результате ДТП погиб пожилой мужчина, его 37-летний пассажир выжил, однако получил тяжелые травмы, с которыми был доставлен в больницу.