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Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе выросла до 3750 кв. метров

Пожар на нефтебазе в Кавказском районе тушат 276 спасателей.

Источник: Комсомольская правда

Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе выросла до 3750 кв.метров. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Огнем охватило резервуар, где произошла утечка нефтепродуктов. На месте возгорания задействовали 276 человек, 105 единиц техники и два пожарных поезда.

Спасатели тушат один из резервуаров, запорную арматуру. Кроме того, ликвидируют возгорание нефтепродуктов в границах обвалования вокруг резервуара.

Напомним, возгорание на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края произошло в ночь на 19 марта. На предприятии упали обломки беспилотника, запущенного в сторону региона ВСУ.