Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе выросла до 3750 кв.метров. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Огнем охватило резервуар, где произошла утечка нефтепродуктов. На месте возгорания задействовали 276 человек, 105 единиц техники и два пожарных поезда.
Спасатели тушат один из резервуаров, запорную арматуру. Кроме того, ликвидируют возгорание нефтепродуктов в границах обвалования вокруг резервуара.
Напомним, возгорание на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края произошло в ночь на 19 марта. На предприятии упали обломки беспилотника, запущенного в сторону региона ВСУ.