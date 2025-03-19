Незаконно осужденный житель Башкирии смог взыскать 95 тысяч рублей

Советский районный суд Уфы постановил взыскать с Минфина России 95 тысяч рублей в пользу 87-летнего Фатхуллы Исхакова, который был незаконно осужден. Эта сумма включает компенсацию за потерянный заработок за 13 лет и стоимость конфискованной у него коровы. Об этом сообщил адвокат Виталий Буркин, представлявший интересы пенсионера в суде. Изначально Исхаков требовал выплаты более трех миллионов рублей.
Адвокат пенсионера заявил, что решение суда будет обжаловано. Он выразил недоумение по поводу того, как судья определила размер компенсации.
Напомним, Фатхулла Исхаков был приговорен в 1959 году к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима за покушение на убийство трех женщин. Он отбыл 13 лет заключения. В мае 2023 года пенсионер был реабилитирован, так как выяснилось, что преступление совершил другой человек.
Ранее за незаконное преследование и лишение свободы Исхаков смог взыскать с Минфина шесть миллионов рублей, хотя изначально требовал 450 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.
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