Незаконно осужденный житель Башкирии смог взыскать 95 тысяч рублей

Советский районный суд Уфы постановил взыскать с Минфина России 95 тысяч рублей в пользу 87-летнего Фатхуллы Исхакова, который был незаконно осужден. Эта сумма включает компенсацию за потерянный заработок за 13 лет и стоимость конфискованной у него коровы. Об этом сообщил адвокат Виталий Буркин, представлявший интересы пенсионера в суде. Изначально Исхаков требовал выплаты более трех миллионов рублей.