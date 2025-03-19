В Ростове количество пострадавших в ДТП на Стачки выросло до восьми человек

В Ростове количество пострадавших в ДТП с автобусами выросло до восьми человек. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.
По словам градоначальника, один из пострадавших отказался от госпитализации. Ещё шести ростовчанам оказывают помощь медики БСМП, а несовершеннолетней девушке — медики областной детской больницы.
«Поручил заместитулю по социальным вопросам Виктории Чернышовой держать вопрос на личном контроле и оперативно информировать меня о состоянии их здоровья», — добавил Александр Скрябин.
Напомним, ДТП на проспекте Стачки произошло днём 19 марта. В аварию попали автобусы №№ 40 и 26. Изначально было известно о шести пострадавших в происшествии. Одной из них была 17-летняя школьница.