Трое рыбаков утонули в озере под Воронежем

В Семилукском районе Воронежской области трое рыбаков провалились под лед и погибли. Трагедия произошла еще в начале марта, но ее подробности стали известны только сейчас.
Три рыбака-пенсионера 63, 77 и 83 лет отправились на машине на рыбалку и вскоре перестали выходить на связь. С 10 марта информацию о пропавших мужчинах передали поисковикам.
С помощью знакомых пенсионеров удалось установить примерное место, где могли рыбачить приятели. Именно там и обнаружили машину и вещи пропавших в воде. Прибывшие водолазы достали из озера тела всех троих мужчин.
Напомним, в первых числах марта в Воронежской области из-за выхода на тонкий лед утонули шесть человек.