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Трое рыбаков утонули в озере под Воронежем

Из водоема в Семилукском районе под Воронежем извлекли тела трех мужчин.

Источник: Комсомольская правда

В Семилукском районе Воронежской области трое рыбаков провалились под лед и погибли. Трагедия произошла еще в начале марта, но ее подробности стали известны только сейчас.

Три рыбака-пенсионера 63, 77 и 83 лет отправились на машине на рыбалку и вскоре перестали выходить на связь. С 10 марта информацию о пропавших мужчинах передали поисковикам.

С помощью знакомых пенсионеров удалось установить примерное место, где могли рыбачить приятели. Именно там и обнаружили машину и вещи пропавших в воде. Прибывшие водолазы достали из озера тела всех троих мужчин.

Напомним, в первых числах марта в Воронежской области из-за выхода на тонкий лед утонули шесть человек.