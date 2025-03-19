В Минусинск направили аэромобильную группу спасателей

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Аэромобильная группировка спасателей направлена в город Минусинск Красноярского края, где возникла угроза подтопления 120 жилых домов, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
«Из-за резкого потепления и активного снеготаяния в Минусинске произошел выход воды из русла реки Минусинка и размыв земляной насыпи со стороны населенного пункта Малая Минуса, которая была воздвигнута в превентивных целях. Существует угроза подтопления 120 жилых домов», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что для оказания помощи людям в Минусинск направлена аэромобильная группировка спасателей.