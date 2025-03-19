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В Минусинск направили аэромобильную группу спасателей

В Минусинск направили аэромобильную группу спасателей из-за угрозы подтопления.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Аэромобильная группировка спасателей направлена в город Минусинск Красноярского края, где возникла угроза подтопления 120 жилых домов, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

«Из-за резкого потепления и активного снеготаяния в Минусинске произошел выход воды из русла реки Минусинка и размыв земляной насыпи со стороны населенного пункта Малая Минуса, которая была воздвигнута в превентивных целях. Существует угроза подтопления 120 жилых домов», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что для оказания помощи людям в Минусинск направлена аэромобильная группировка спасателей.