В Минусинск направили аэромобильную группу спасателей

«Из-за резкого потепления и активного снеготаяния в Минусинске произошел выход воды из русла реки Минусинка и размыв земляной насыпи со стороны населенного пункта Малая Минуса, которая была воздвигнута в превентивных целях. Существует угроза подтопления 120 жилых домов», — сказал собеседник агентства.