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Что известно об обрушении потолка в столовой «Школы 800»

В социальных сетях распространились фотографии упавшего потолка в Верхне-Печерском корпусе «Школы 800».

Источник: НИА-Нижний Новгород

Администрация учебного заведения сообщила НИА «Нижний Новгород» о том, что одна из секций подвесного потолка осела, несколько потолочных планок упало на пол. К счастью, дети уже покидали столовую, закончив обед. Никто из сотрудников также не пострадал. Полдник был подан ученикам в другом помещении.

Для выяснения причин инцидента была создана комиссия, угрозы обрушения потолка нет. К утру 20 марта должны завершиться аварийные работы, питание детей пройдет в штатном режиме.

Напомним, недавно у нас вышло интервью с директором «Школы 800» Марком Сартаном. Также ранее сообщалось, 3 марта начался прием заявлений на следующий учебный год в «Школу 800».