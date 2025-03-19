Что известно об обрушении потолка в столовой «Школы 800»

Администрация учебного заведения сообщила НИА «Нижний Новгород» о том, что одна из секций подвесного потолка осела, несколько потолочных планок упало на пол. К счастью, дети уже покидали столовую, закончив обед. Никто из сотрудников также не пострадал. Полдник был подан ученикам в другом помещении.