Что известно об обрушении потолка в столовой «Школы 800»

Администрация учебного заведения сообщила НИА «Нижний Новгород» о том, что одна из секций подвесного потолка осела, несколько потолочных планок упало на пол. К счастью, дети уже покидали столовую, закончив обед. Никто из сотрудников также не пострадал. Полдник был подан ученикам в другом помещении.
Для выяснения причин инцидента была создана комиссия, угрозы обрушения потолка нет. К утру 20 марта должны завершиться аварийные работы, питание детей пройдет в штатном режиме.
Напомним, недавно у нас вышло интервью с директором «Школы 800» Марком Сартаном. Также ранее сообщалось, 3 марта начался прием заявлений на следующий учебный год в «Школу 800».