В Минске подростки пойдут под суд за продажу доступа к каналу с порно

Фигурантами уголовного дела стали учащиеся колледжа, которые продавали доступ к каналу с порно-контентом. Изначально милиция установила, что два 16-летних подростка распространяли в телеграм-канале порнографические материалы. Молодые люди скачивали с бесплатных ресурсов интимные видео и выкладывали их в личный канал. Доступ к ресурсу они продавали незнакомым людям.