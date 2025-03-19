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В Минске подростки пойдут под суд за продажу доступа к каналу с порно

Минские подростки пойдут под суд, создав платный канал с порно-контентом.

Источник: Комсомольская правда

В Минске будут судить подростков, которые неделю продавали порнографический контент. Подробности рассказали в ГУДВ Мингорисполкома.

Фигурантами уголовного дела стали учащиеся колледжа, которые продавали доступ к каналу с порно-контентом. Изначально милиция установила, что два 16-летних подростка распространяли в телеграм-канале порнографические материалы. Молодые люди скачивали с бесплатных ресурсов интимные видео и выкладывали их в личный канал. Доступ к ресурсу они продавали незнакомым людям.

Ресурс просуществовал меньше недели, его ликвидировали правоохранители.

— Возбуждено уголовное дело за распространение порнографических материалов, — прокомментировали в пресс-службе.

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