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37-летнего воронежца обвинили в госизмене

В государственной измене обвинили 37-летнего жителя Воронежской области. По версии следствия, мужчина сотрудничал с украинскими спецслужбами.

Источник: РИА "Новости"

В пресс-службе региональной прокуратуры рассказывают, что в мае 2024 года воронежец через интернет вышел на представителей вооруженных сил соседнего государства, после чего по их заданию собирал, а затем передавал информацию о местах дислокации российской военной техники, военных и установок радиоэлектронной борьбы, установленных на территории Россошанского района. Уголовное дело с обвинительным заключением передали в Воронежский областной суд, где оно будет рассмотрено по существу. В начале марта мы уже писали об аналогичном случае. Правда там подозреваемый был на несколько лет младше.

Напомним, что максимальное наказание по статье о госизмене — пожизненное лишение свободы. Не пропустить важное в ДЗЕН 36ON.