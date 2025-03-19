37-летнего воронежца обвинили в госизмене

В пресс-службе региональной прокуратуры рассказывают, что в мае 2024 года воронежец через интернет вышел на представителей вооруженных сил соседнего государства, после чего по их заданию собирал, а затем передавал информацию о местах дислокации российской военной техники, военных и установок радиоэлектронной борьбы, установленных на территории Россошанского района. Уголовное дело с обвинительным заключением передали в Воронежский областной суд, где оно будет рассмотрено по существу. В начале марта мы уже писали об аналогичном случае. Правда там подозреваемый был на несколько лет младше.