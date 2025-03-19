Крымчанин пытался продать 23 килограмма наркотиков: его будут судить

В Белогорском районе Крыма 52-летнего жителя обвиняют в покушении на сбыт более 23 килограмм наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В период с февраля по март 2024 года обвиняемый нашел дикорастущие растения конопли. Крымчанин сорвал части этих растений и отнес домой. Все это мужчина расфасовал в 52 пакета и стал хранить. В дальнейшем он собирался торговать марихуаной. Однако житель Белогорского района не смог довести свой замысел до конца.
«Наркотики массой более 23 кг были обнаружены и изъяты сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю», — пояснили в прокуратуре.
В надзорном ведомстве добавили, что уголовное дело направили в Симферопольский районный суд.