Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крымчанин пытался продать 23 килограмма наркотиков: его будут судить

Пытавшийся продать 23 килограмма наркотиков крымчанин пойдет под суд.

Источник: Комсомольская правда

В Белогорском районе Крыма 52-летнего жителя обвиняют в покушении на сбыт более 23 килограмм наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

В период с февраля по март 2024 года обвиняемый нашел дикорастущие растения конопли. Крымчанин сорвал части этих растений и отнес домой. Все это мужчина расфасовал в 52 пакета и стал хранить. В дальнейшем он собирался торговать марихуаной. Однако житель Белогорского района не смог довести свой замысел до конца.

«Наркотики массой более 23 кг были обнаружены и изъяты сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю», — пояснили в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что уголовное дело направили в Симферопольский районный суд.