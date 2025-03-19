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В Нижнем Новгороде умерла пассажирка рейса Челябинск — Москва

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мар — РИА Новости. Пассажирка, из-за которой летевший из Челябинска в Москву самолет экстренно приземлился в Нижнем Новгороде, скончалась в больнице, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

Источник: © РИА Новости

«Бригада скорой медицинской помощи оперативно прибыла в аэропорт. Пассажирке самолета незамедлительно начали выполнять реанимационные мероприятия, они продолжились и в медицинском учреждении. К сожалению, несмотря на все усилия медиков, женщина скончалась», — сообщили в минздраве.

В ведомстве добавили, что у женщины «было тяжелое заболевание», и принесли соболезнования родным и близким погибшей.

Ранее пресс-служба нижегородского аэропорта сообщила, что в среду рейс Челябинск-Москва по решению командира воздушного судна совершил посадку в аэропорту Нижнего Новгорода из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Пассажир по прибытии в аэропорт Нижнего Новгорода был передан сотрудникам скорой помощи. Самолет после дозаправки продолжил полет по маршруту.