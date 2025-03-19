В Нижнем Новгороде умерла пассажирка рейса Челябинск — Москва

Ранее пресс-служба нижегородского аэропорта сообщила, что в среду рейс Челябинск-Москва по решению командира воздушного судна совершил посадку в аэропорту Нижнего Новгорода из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Пассажир по прибытии в аэропорт Нижнего Новгорода был передан сотрудникам скорой помощи. Самолет после дозаправки продолжил полет по маршруту.