В Нижнем Новгороде умерла пассажирка рейса Челябинск — Москва

«Бригада скорой медицинской помощи оперативно прибыла в аэропорт. Пассажирке самолета незамедлительно начали выполнять реанимационные мероприятия, они продолжились и в медицинском учреждении. К сожалению, несмотря на все усилия медиков, женщина скончалась», — сообщили в минздраве.
В ведомстве добавили, что у женщины «было тяжелое заболевание», и принесли соболезнования родным и близким погибшей.
Ранее пресс-служба нижегородского аэропорта сообщила, что в среду рейс Челябинск-Москва по решению командира воздушного судна совершил посадку в аэропорту Нижнего Новгорода из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Пассажир по прибытии в аэропорт Нижнего Новгорода был передан сотрудникам скорой помощи. Самолет после дозаправки продолжил полет по маршруту.