Жителям Башкирии разъяснили правила утилизации ртутьсодержащих отходов

Жители региона также могут сдать ртутьсодержащие предметы, такие как градусники, в специальные экобоксы, установленные в разных районах города. Адреса этих пунктов можно найти на онлайн-картах. Важно помнить, что выбрасывать ртуть в обычные мусорные баки строго запрещено.