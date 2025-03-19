Жителям Башкирии разъяснили правила утилизации ртутьсодержащих отходов

Жителям Башкирии объяснили, как правильно утилизировать ртутьсодержащие отходы. Разъяснения дали специалисты Жилищного строительного надзора республики.
По словам работников ведомства, ртуть относится к веществам первого класса опасности. В соответствии с законодательством, ответственность за сбор и передачу таких отходов лежит на управляющих компаниях. После сбора опасные отходы передаются специализированным организациям, имеющим лицензии на работу с подобными веществами.
Жители региона также могут сдать ртутьсодержащие предметы, такие как градусники, в специальные экобоксы, установленные в разных районах города. Адреса этих пунктов можно найти на онлайн-картах. Важно помнить, что выбрасывать ртуть в обычные мусорные баки строго запрещено.
Представители Жилстройнадзора предупреждают, что самостоятельная утилизация ртути представляет серьезную опасность для здоровья людей и окружающей среды, передает UfacityNews.ru.
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