В Петербурге арестовали начальника радиотехнической службы ВМФ

По версии следствия, как уточнили в пресс-службе судов, около 18 часов 10 минут 15 марта 2025 года начальник радиотехнической службы Главного штаба ВМФ капитан 1 ранга Лопатиев О. А. в ресторане «IL Патио» на территории международного аэропорта «Пулково» лично получил от генерального директора АО «Изумруд» Медведева С. А., действовавшего в условиях оперативно-розыскных мероприятий под контролем сотрудников ФСБ России, первую часть взятки в виде денег в размере 3 миллионов рублей. Всего, по данным следствия, речь шла о взятке в размере 8 миллионов рублей за общее покровительство и попустительство по службе при реализации АО «Изумруд» государственного оборонного заказа по государственному контракту на изготовление и поставку изделий для нужд министерства обороны Российской Федерации в 2024—2026 годах.