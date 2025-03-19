В Башкирии мужчина «заминировал» собственную квартиру

Как выяснилось в отделении полиции, житель Башкирии распивал спиртные напитки с женой. Когда она ушла в магазин, он долгое время не мог с ней связаться. В приступе гнева он позвонил в по номеру 112 и сделал ложное заявление. Подозреваемый раскаялся в содеянном, объяснив свои действия алкогольным опьянением.