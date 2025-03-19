В Башкирии мужчина «заминировал» собственную квартиру

Житель Стерлитамака стал фигурантом уголовного дела из-за ложного сообщения о минировании. Мужчина позвонил в службу 112 и заявил, что в его квартире находится опасное устройство. На место сразу же выехали кинологи и полицейские.
Прибывшие сотрудники МВД осмотрели квартиру 47-летнего стерлитамаковца, однако ничего опасного дома не обнаружили. Оказалось, что угрожающее сообщение ранее судимый мужчина оставил из-за злости.
Как выяснилось в отделении полиции, житель Башкирии распивал спиртные напитки с женой. Когда она ушла в магазин, он долгое время не мог с ней связаться. В приступе гнева он позвонил в по номеру 112 и сделал ложное заявление. Подозреваемый раскаялся в содеянном, объяснив свои действия алкогольным опьянением.
— В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры». В качестве меры пресечения ему запрещено совершать определенные действия, — заключили в МВД по Башкирии.
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