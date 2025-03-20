Жители Черноземья за неделю отдали мошенникам 32,5 млн рублей

В Орловской области полиция сообщила о нескольких случаях дистанционного мошенничества с ущербом порядка 1,6 млн руб. Например, жительнице Мценского района злоумышленники представлялись представителями различных организаций, в том числе и правоохранительных органов. После общения с ними женщина лишилась более 800 тыс. руб., переведя их на «безопасный счет».