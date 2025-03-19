«Возраст задержанных от 17 до 59 лет». Одиннадцать белорусов задержаны за организацию кражи мяса с мясокомбината под Витебском

Установлено, что жители одного из районов Витебщины совершили хищение с мясоперерабатывающего предприятия. Так, главным в криминальной схеме оказался 46-летний мастер цеха, который со своим бывшим 40-летним подчиненным, организовал «мясную» кражу. Преступникам помогали другие работники организации и их родственники.