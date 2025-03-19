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«Возраст задержанных от 17 до 59 лет». Одиннадцать белорусов задержаны за организацию кражи мяса с мясокомбината под Витебском

ОМОН задержал 11 человек за кражу мяса с мясокомбината под Витебском.

Источник: Комсомольская правда

В Витебской области при поддержке ОМОНа задержана группа лиц, организовавших кражу мяса с одного из мясокомбинатов. Подробности рассказали в пресс-службе МВД.

Преступную схему, в которой была задействована почти дюжина витебчан, раскрыли оперативниками БЭП. Фигурантов в возрасте от 17 до 59 лет задержали при силовой поддержке ОМОНа.

Установлено, что жители одного из районов Витебщины совершили хищение с мясоперерабатывающего предприятия. Так, главным в криминальной схеме оказался 46-летний мастер цеха, который со своим бывшим 40-летним подчиненным, организовал «мясную» кражу. Преступникам помогали другие работники организации и их родственники.

Чтобы выкрасть мясо с предприятия, во время смены, нарушив технологический процесс, мастер цеха создавал излишки продукции, которые складывал в вентиляционное окно с выходом на улицу.

За одну ночь злоумышленники вывезли с мясокомбината сотни килограммов мясных изделий. Все украденное они после поделили между собой.

Расследуется уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

И мы писали заведующая школьной столовой пыталась вынести несколько десятков кило продуктов под Дрогичином: «Яйца, огурцы, мясо, молоко, полмешка лука, мешок яблок».

Тем временем Госконтроль проведет горячую линию по маршруткам и такси в Беларуси: «Сообщить о нарушениях и качестве сервиса».