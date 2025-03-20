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На трассе в Пермском крае перевернулась фура с обувью

На трассе под Пермью из перевернувшейся фуры высыпалась обувь, трасса перекрыта.

ПЕРМЬ, 19 мар — РИА Новости. Трассу Кострома — Шарья — Киров — Пермь в направлении краевого центра и села Карагай перекрыли из-за ДТП с участием большегруза, из которого рассыпались коробки с обувью, сообщили в краевой госавтоинспекции и ГУ МВД РФ по региону.

По данным госавтоинспекции Пермского края, водитель грузового автомобиля потерял управление фурой, допустил занос с последующим опрокидыванием на бок.

«В результате аварии груз, перевозимый автомобилем, рассыпался на проезжую часть. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Люди не пострадали», — говорится в сообщении ведомства.

В краевом главке МВД РФ РИА Новости рассказали, что грузовик перевозил коробки с обувью. Инцидент произошёл в районе села Менделеево.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, объезд организован через Менделеево, добавили в ГАИ.