«Не успел завершить обгон по встречке». В Оршанском районе при лобовом столкновении погибла женщина-пассажир

В Оршанском районе один человек погиб и один получил травмы в жестком ДТП на трассе М-8, сообщили в УГАИ УВД Витебского облисполкома.
Смертельная авария произошла на территории Оршанского района 19 марта. Около 15.50 часов на 148-м километре магистрали произошло жесткое лобовое столкновении двух легковых авто.
Предварительно установлено, что 38-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло», ехавший в сторону Витебска, выехал на встречную полосу, но не успел завершить маневр. В итоге произошло столкновение со встречной легковушкой, которой управлял водитель 2005 года рождения.
На месте аварии скончалась 40-летняя пассажирка встречной иномарки. Также травмирован 28-летний пассажир легковушки, он госпитализирован.
А еще в Минске столкнулись сразу шесть авто, одно жестко опрокинулось.
Тем временем одиннадцать белорусов задержаны за организацию кражи мяса с мясокомбината под Витебском: «Возраст задержанных от 17 до 59 лет».