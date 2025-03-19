«Не успел завершить обгон по встречке». В Оршанском районе при лобовом столкновении погибла женщина-пассажир

Предварительно установлено, что 38-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло», ехавший в сторону Витебска, выехал на встречную полосу, но не успел завершить маневр. В итоге произошло столкновение со встречной легковушкой, которой управлял водитель 2005 года рождения.