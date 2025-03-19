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«Не успел завершить обгон по встречке». В Оршанском районе при лобовом столкновении погибла женщина-пассажир

Под Оршей женщина погибла в жестком лобовом ДТП при обгоне на встрече.

Источник: Комсомольская правда

В Оршанском районе один человек погиб и один получил травмы в жестком ДТП на трассе М-8, сообщили в УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Смертельная авария произошла на территории Оршанского района 19 марта. Около 15.50 часов на 148-м километре магистрали произошло жесткое лобовое столкновении двух легковых авто.

Предварительно установлено, что 38-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло», ехавший в сторону Витебска, выехал на встречную полосу, но не успел завершить маневр. В итоге произошло столкновение со встречной легковушкой, которой управлял водитель 2005 года рождения.

На месте аварии скончалась 40-летняя пассажирка встречной иномарки. Также травмирован 28-летний пассажир легковушки, он госпитализирован.

А еще в Минске столкнулись сразу шесть авто, одно жестко опрокинулось.

Тем временем одиннадцать белорусов задержаны за организацию кражи мяса с мясокомбината под Витебском: «Возраст задержанных от 17 до 59 лет».