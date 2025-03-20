Собственникам участков на Кубани предъявлен иск на сумму свыше 200 млн рублей

В ходе инспекций было зафиксировано скопление более 3 тысяч кубических метров строительного мусора, занимающего площадь около 0,2 гектара. В Кущевский районный суд был направлен иск о взыскании с владельцев участков в пользу Российской Федерации более 200 миллионов рублей в качестве компенсации за экологический ущерб. Обнаружено свыше 3000 кубометров строительных отходов на площади примерно 0,2 гектара, а пробы грунта показали превышение установленных норм загрязняющих веществ. Прокуратура Краснодарского края держит на контроле рассмотрение иска.