Собственникам участков на Кубани предъявлен иск на сумму свыше 200 млн рублей

Прокуратура Краснодарского края подала судебный иск о компенсации ущерба, нанесенного окружающей среде. Как сообщили в ведомстве, проверки выявили более 3000 кубометров строительного мусора, размещенного на участках земли.
«Причиной стало обнаружение значительных объемов строительных отходов в районе села Раздольное Кущевского района. Анализ почвенных проб показал превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
В ходе инспекций было зафиксировано скопление более 3 тысяч кубических метров строительного мусора, занимающего площадь около 0,2 гектара. В Кущевский районный суд был направлен иск о взыскании с владельцев участков в пользу Российской Федерации более 200 миллионов рублей в качестве компенсации за экологический ущерб. Обнаружено свыше 3000 кубометров строительных отходов на площади примерно 0,2 гектара, а пробы грунта показали превышение установленных норм загрязняющих веществ. Прокуратура Краснодарского края держит на контроле рассмотрение иска.