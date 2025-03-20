Новые типы боновых заграждений для сбора мазута испытывают в Анапе

На побережье в районе Анапы начали испытывать новые типы боновых заграждений. Внешне они напоминают уже доказавшие эффективность полипропиленовые сети, но сделаны таким образом, чтобы оставаться на плаву, а не тонуть.
«Их задача — подобно полипропиленовым сетям, захватывать нефтяные загрязнения. Заграждения размещены вдоль береговой линии в нескольких точках. Разработанная конструкция препятствует засыпанию песком, обеспечивая постоянное нахождение бонов на поверхности воды», — рассказали в Оперативном штабе Краснодарского края.
Новые боны содержат особый наполнитель — пленку на бумажной основе, сохраняющую форму в воде и поддерживающую плавучесть.
Ранее «Комсомолка» сообщила о группе водолазов, которая провела обследование дна в районе причала в поселке Джемете. Как сообщает оперативный штаб Краснодарского края, в этой зоне были обнаружены следы мазута.