В Крыму уничтожили два артиллерийских снаряда и гранату

В среду, 19 марта, в Керчи уничтожили два артиллерийских снаряда и гранату времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.
Сотрудники ведомства нашли три взрывоопасных предмета. Уточняется, что речь идет о двух артиллерийских снарядах и об одной ручной гранате. Все боеприпасы отвезли на специальный полигон и там уничтожили.
«Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности», — говорится в сообщении.
Всего к операции привлекли шесть человек личного состава и две единицы техники.