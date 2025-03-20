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В Крыму уничтожили два артиллерийских снаряда и гранату

Опасные предметы нашли в Керчи.

Источник: пресс-служба ГУ МЧС по РК

В среду, 19 марта, в Керчи уничтожили два артиллерийских снаряда и гранату времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.

Сотрудники ведомства нашли три взрывоопасных предмета. Уточняется, что речь идет о двух артиллерийских снарядах и об одной ручной гранате. Все боеприпасы отвезли на специальный полигон и там уничтожили.

«Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности», — говорится в сообщении.

Всего к операции привлекли шесть человек личного состава и две единицы техники.