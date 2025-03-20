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В Волгоградской области частный дом сгорел дотла из-за холодильника

Неисправный прибор оставил без жилья семью из Быковского района.

По данным регионального ГУ МЧС России, частный дом внезапно загорелся в селе Луговая Пролейка. Добровольцы местной пожарной команды оперативно потушили огонь, распространившийся на площади 54 кв. м.

Дознаватель МЧС России, работавший на месте пожара, установил, что причиной возгорания стал аварийный режим работы холодильника.

Спасатели просят граждан соблюдать правила пожарной безопасности. Необходимо регулярно следить за состоянием электропроводки и использовать только исправное электрооборудование. Ремонт и обслуживание техники лучше всего доверить профессионалам.