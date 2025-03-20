Двухлетний мальчик погиб после падения из окна 8 этажа дома в Ростове

Инцидент произошел в Ворошиловском районе города. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа для осмотра и сбора информации.
Следователи проводят необходимые мероприятия, включая допросы свидетелей и изучение обстоятельств трагедии. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Сотрудники прокуратуры региона проводят проверку по факту гибели ребенка.
«Прокуратурой организована проверка, в том числе полноты выполнения родителями мальчика своих обязанностей, а также реализации полномочий органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — говорится в сообщении надзорного ведомства.