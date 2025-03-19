Reuters: Каллас предложит предоставить Украине 2 млн снарядов

«Я собираюсь представить предложение европейским лидерам о поставке Украине двух миллионов единиц крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов завтра на заседании Европейского совета», — цитирует агентство письмо Каллас. Согласно информации Reuters, Киев получит два миллиона снарядов, стоимостью в пять миллиардов евро.