Россия усиливает подводные силы новыми ракетными крейсерами и подлодками

Атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 885 М «Ясень-М» способна внезапно поражать цели на близкой дистанции из-за ультра-тихого оснащения. Серия подводных лодок «Ясень-М» является продолжением проекта 885 «Ясень», первой лодкой которого был «Северодвинск», строительство которой началось еще в 1993 году. В США отметили, что у них нет оружия такой же мощности, как «Ясень-М», чтобы оказать сопротивление.