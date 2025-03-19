Россия усиливает подводные силы новыми ракетными крейсерами и подлодками

Подводные силы РФ развиваются, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
В Россию поступили на вооружение новейшие подводные лодки и ракетные крейсеры. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
«На вооружение поступают новейшие ракетные подводные крейсеры стратегического назначения проекта “Борей-А” и многоцелевые атомные подводные лодки проекта “Ясень-М”. Они оснащены гиперзвуковыми ракетными комплексами “Циркон”», — рассказал Белоусов, пишет ТАСС.
Атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 885 М «Ясень-М» способна внезапно поражать цели на близкой дистанции из-за ультра-тихого оснащения. Серия подводных лодок «Ясень-М» является продолжением проекта 885 «Ясень», первой лодкой которого был «Северодвинск», строительство которой началось еще в 1993 году. В США отметили, что у них нет оружия такой же мощности, как «Ясень-М», чтобы оказать сопротивление.