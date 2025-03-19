Суд взыскал с бывших курских чиновников более 4,1 миллиарда рублей

В феврале текущего года в курской пресс-службе судов сообщали, что «Корпорация развития Курской области» выступает ответчиком в 13 гражданских делах в региональном арбитражном суде. Было отмечено, что дела рассматриваются в установленном законом порядке, а истцами по данным делам выступает не только региональная прокуратура, но и различные структуры и организации.