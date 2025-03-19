Суд взыскал с бывших курских чиновников более 4,1 миллиарда рублей

«Ленинский районный суд города Курска удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России к Владимиру Лукину, Игорю Грабину, Снежане Мартьяновой и другим лицам, а также организациям о взыскании свыше 4,1 миллиарда рублей», — сообщили в пресс-службе судов.
Уточняется, что 19 марта 2025 года Ленинский районный суд города Курска рассмотрел в закрытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ГП РФ, действующей в интересах Российской Федерации, к девяти физическим лицам и восьми организациям о взыскании денежных средств в доход государства.
«Суд взыскал солидарно с Лукина Владимира Валерьевича, Грабина Игоря Валерьевича, Мартьяновой Снежаны Владимировны, Мартьянова Владислава Владимировича, Федорова Дениса Викторовича, Бессонова Юрия Васильевича, Воронина Максима Юрьевича, Коноплева Владимира Юрьевича, Уткина Ивана Олеговича… денежные средства в размере 4 101 653 592 рублей, обратив их в доход Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Кроме того, суд взыскал солидарно с указанных физических и юридических лиц государственную пошлину в размере 900 тысяч рублей. «Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Курский областной суд», — заключили в пресс-службе судов.
В феврале текущего года в курской пресс-службе судов сообщали, что «Корпорация развития Курской области» выступает ответчиком в 13 гражданских делах в региональном арбитражном суде. Было отмечено, что дела рассматриваются в установленном законом порядке, а истцами по данным делам выступает не только региональная прокуратура, но и различные структуры и организации.
Ранее Генеральная прокуратура РФ через суд потребовала взыскать с экс-главы КРКО Владимира Лукина, его заместителей, а также ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе, это следовало из исковых материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск был направлен в Ленинский районный суд Курска. Ответчиками по нему выступают гендиректор Лукин, его бывшие и нынешние заместители Игорь Грабин и Снежана Мартьянова, Владислав Мартьянов, Денис Федоров, Максим Васильев, Юрий Бессонов, Максим Воронин, Владимир Коноплев, Иван Уткин; компании: ООО «КТК Сервис», ООО «Техимпэкс», ООО «Торговый Дом Курск», ООО «Торговый Дом Курск», ООО «СИЭМИ», ООО «Электростроймонтаж», ООО «Яртэс Инжиниринг», ООО «Энергосистема».
В марте в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что уголовное дело заведено по результатам экспертизы качества установленных в приграничье Курской области бетонных пирамид, называемых также «зубами дракона», заказчиком работ по их установке выступала «Корпорация развития Курской области» (КРКО), уже фигурирующая в других делах.