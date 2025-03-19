Fox News: в Аризоне исполнили первую с 2022 года смертную казнь

Так, это уже второе исполнение смертного приговора в США за неделю. До этого власти Луизианы казнили Джесси Хоффмана-младшего, осужденного за убийство в 1996 году. В его случае для казни был использован азот, что стало первым таким случаем в Луизиане и пятым в стране.