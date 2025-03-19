Fox News: в Аризоне исполнили первую с 2022 года смертную казнь

Власти штата Аризона впервые в 2022 году осуществили смертную казнь, сообщает телеканал Fox News.
19 марта в пенитенциарном учреждении города Флоренс был казнен 53-летний Аарон Ганчес, осужденный за убийство бывшего мужа своей подруги в 2002 году. Казнь была исполнена с помощью смертельной инъекции.
Ганчес отказался от последнего слова, и сама процедура прошла без каких-либо инцидентов. Это событие стало знаменательным в период возобновления применения смертных казней в стране.
Так, это уже второе исполнение смертного приговора в США за неделю. До этого власти Луизианы казнили Джесси Хоффмана-младшего, осужденного за убийство в 1996 году. В его случае для казни был использован азот, что стало первым таким случаем в Луизиане и пятым в стране.
Ранее в Соединённых Штатах впервые за 15 лет казнили заключённого путём расстрела. 67-летний Брэд Сигмон сам выбрал казнь данным способом.