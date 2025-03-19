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Спецгруппа для тушения пожара нефтебазе под Краснодаром увеличена до 406 человек

К тушению пожара на нефтебазе под Краснодаром привлекли 157 единиц спецтехники.

Источник: Комсомольская правда

Украинские дроны атаковали Краснодарский край в ночь на 19 марта. На нефтебазе в Кавказском районе начался крупный пожар. Для устранения возгорания была увеличена группа специалистов, работающих на месте, сообщили в кубанском оперативном штабе.

Для устранения возгорания привлекли уже 406 человек и 157 единиц техники. Общая площадь пожара выросла с 20 квадратных метров до 4250 квадратных метров. Специалисты тушат один из резервуаров с топливом, горящие нефтепродукты и запорную арматуру.

В числе единиц специальной техники — два пожарных поезда. Ликвидация пожара продолжается целые сутки.

Работа предприятия временно прекращена. Спасатели эвакуировали 30 человек, работавших в ночную смену. По предварительным данным, никто не пострадал.