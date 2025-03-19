Спецгруппа для тушения пожара нефтебазе под Краснодаром увеличена до 406 человек

Для устранения возгорания привлекли уже 406 человек и 157 единиц техники. Общая площадь пожара выросла с 20 квадратных метров до 4250 квадратных метров. Специалисты тушат один из резервуаров с топливом, горящие нефтепродукты и запорную арматуру.