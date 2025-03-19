Спецгруппа для тушения пожара нефтебазе под Краснодаром увеличена до 406 человек

Украинские дроны атаковали Краснодарский край в ночь на 19 марта. На нефтебазе в Кавказском районе начался крупный пожар. Для устранения возгорания была увеличена группа специалистов, работающих на месте, сообщили в кубанском оперативном штабе.
Для устранения возгорания привлекли уже 406 человек и 157 единиц техники. Общая площадь пожара выросла с 20 квадратных метров до 4250 квадратных метров. Специалисты тушат один из резервуаров с топливом, горящие нефтепродукты и запорную арматуру.
В числе единиц специальной техники — два пожарных поезда. Ликвидация пожара продолжается целые сутки.
Работа предприятия временно прекращена. Спасатели эвакуировали 30 человек, работавших в ночную смену. По предварительным данным, никто не пострадал.