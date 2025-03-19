Сам Обран ранее предупреждал, что быстрое вступление Украины в ЕС приведет к серьезным последствиям для агропромышленного сектора и экономики Европы. Он предлагал провести референдум в Венгрии по поводу вступления Украины в Евросоюз. При этом Россия не препятствует желанию Киева стать членом ЕС, подчеркивал ранее представитель Кремля Дмитрий Песков.