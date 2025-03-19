Сухогруз с людьми на борту сорвало с причала в акватории Невы

Неисправный сухогруз «Светлый-22» оторвался от причала в поселке имени Свердлова Ленинградской области. На борту судна находится двое человек. Сухогруз дрейфует в акватории Невы, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Происшествие случилось под воздействием льда и течения. Судно не может двигаться своим ходом. К месту происшествия направили работников спасательных служб. О грузе, пострадавших и разливе топлива пока ничего не известно.
По имеющейся информации, службы реагирования и надзора получили сведения об отправке сухогруза в свободное плавание. Аварийно-спасательное объединение Ленинградской области держит ситуацию на контроле и ведет постоянный мониторинг.
После ЧП с разливом мазута в Керченском заливе спецслужбы регионов находятся в режиме постоянной готовности к предотвращению подобных историй. Одна из них произошла в начале февраля в Ленинградской области. Танкер со 130 тысячами мазута мог затонуть в Финском заливе. Однако происшествия удалось избежать.