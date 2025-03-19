Сухогруз с людьми на борту сорвало с причала в акватории Невы

После ЧП с разливом мазута в Керченском заливе спецслужбы регионов находятся в режиме постоянной готовности к предотвращению подобных историй. Одна из них произошла в начале февраля в Ленинградской области. Танкер со 130 тысячами мазута мог затонуть в Финском заливе. Однако происшествия удалось избежать.