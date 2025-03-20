Сухогруз с людьми на борту оторвало от причала в Ленобласти

Отмечается, что сухогруз отнесло ниже по течению в сторону Петербурга. О произошедшем проинформированы все службы реагирования и надзора, мониторинг ситуации ведет аварийно-спасательная служба Ленобласти. Проверку по факту происшествия организовала Северо-Западная транспортная прокуратура.
По данным «Фонтанки», в настоящее время сухогруз прекратил движение и застрял во льдах напротив Невского лесопарка. На спасение судна уйдет не меньше пяти часов, к нему идет ледокол. Людей вызволят раньше спасатели. Экипажу в данный момент опасность не угрожает.