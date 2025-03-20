Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сухогруз с людьми на борту оторвало от причала в Ленобласти

Сухогруз Светлый-22 с двумя людьми на борту оторвало льдом от причала в поселке имени Свердлова во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного комитета по правопорядку и безопасности.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что сухогруз отнесло ниже по течению в сторону Петербурга. О произошедшем проинформированы все службы реагирования и надзора, мониторинг ситуации ведет аварийно-спасательная служба Ленобласти. Проверку по факту происшествия организовала Северо-Западная транспортная прокуратура.

По данным «Фонтанки», в настоящее время сухогруз прекратил движение и застрял во льдах напротив Невского лесопарка. На спасение судна уйдет не меньше пяти часов, к нему идет ледокол. Людей вызволят раньше спасатели. Экипажу в данный момент опасность не угрожает.