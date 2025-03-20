Часть автомобильного моста обрушилась в Кызылорде

«Хотелось бы отметить, что мост старый и имеет свою историю. Поток машин здесь большой, и нам неизвестно, в каком состоянии он посередине, но вот обочина, как видим, обрушилась. В прошлом году такая ситуация была на другой его стороне. Очень часто под мостом сидят взрослые и молодые люди. К счастью, сегодня здесь никого не было и никто не пострадал», — рассказал молодой человек.