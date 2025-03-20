Часть автомобильного моста обрушилась в Кызылорде

Кадры случившегося распространились в социальных сетях. По словам автора видео, инцидент произошел вечером 19 марта.
«Хотелось бы отметить, что мост старый и имеет свою историю. Поток машин здесь большой, и нам неизвестно, в каком состоянии он посередине, но вот обочина, как видим, обрушилась. В прошлом году такая ситуация была на другой его стороне. Очень часто под мостом сидят взрослые и молодые люди. К счастью, сегодня здесь никого не было и никто не пострадал», — рассказал молодой человек.
В отделе ЖКХ городского акимата отреагировали на пост местного жителя и заверили, что мост будет восстановлен.
«Каркас моста на дороге от проспекта Назарбаева до поселка Тасбогет поврежден из-за износа… В дальнейшем восстановительные работы будет проводить подрядчик, ТОО “Алем Транс”, отвечающий за содержание моста», — говорится в сообщении.
Позже стало известно, что работники акимата осуществляют меры по обеспечению безопасности на мосту.