В Ленинградской области начали проверку из-за дрейфующего в Неве сухогруза

На место происшествия уже направлены спасательные службы. Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности судоходства, в ходе которой будет оцениваться работа ответственных за техническое состояние судна и соблюдение правил его стоянки. Ситуация находится под личным контролем Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова.