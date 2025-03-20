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В Ленинградской области начали проверку из-за дрейфующего в Неве сухогруза

На место происшествия направлены спасательные службы.

Источник: Аргументы и факты

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку в связи с инцидентом, произошедшим с сухогрузом в акватории Невы в Ленинградской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

По предварительной информации, сухогруз «Светлый-22» оторвался от причала и начал движение по реке в районе поселка имени Свердлова. В настоящее время судно дрейфует под воздействием течения и льда.

На место происшествия уже направлены спасательные службы. Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности судоходства, в ходе которой будет оцениваться работа ответственных за техническое состояние судна и соблюдение правил его стоянки. Ситуация находится под личным контролем Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова.

Ранее танкер наехал на сухогруз в Чёрном море, они находились в сцепке несколько часов. Корабли расцепил буксир, который отправили к месту происшествия.