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Трамп и Зеленский сделали совместное заявление о мире на Украине

В ходе телефонного разговора президент США Дональд Трамп и его украинский коллега Владимир Зеленский выразили общее мнение о возможности достижения мира на Украине. Эту информацию подтвердили госсекретарь США Марко Рубио и помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц.

Зеленский согласился с Трампом.

В ходе телефонного разговора президент США Дональд Трамп и его украинский коллега Владимир Зеленский выразили общее мнение о возможности достижения мира на Украине. Эту информацию подтвердили госсекретарь США Марко Рубио и помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц.

«Президенты договорились, что Украина и Соединенные Штаты будут совместно стремиться к завершению конфликта. Они также согласились, что под руководством президента Трампа можно достичь устойчивого мира», — передает слова политиков пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Трамп ранее выразил уверенность в достижении мирного соглашения на Украине во время встречи с британским премьер-министром Киром Стармером. Трамп добавил, что самое важное, что США намерены заключить сделку с Россией и Украиной.