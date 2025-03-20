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Бухгалтер из Хабаровска украла почти полтора миллиона рублей у приморской фирмы

Женщина мошенничала при зачислении денег на счет предприятия.

Источник: Комсомольская правда

Хабаровские полицейские уличили в растрате бухгалтера филиала фирмы из Приморья, которая смогла присвоить почти 1,4 миллиона рублей. На женщину завели уголовное дело, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на МВД-Медиа.

В течение нескольких месяцев 54-летняя женщина передавала вырученные от деятельности филиала деньги инкассаторам для зачисления на счет фирмы. При этом в сопроводительных документах она указывала реальные суммы, а в отчетных бухгалтерских документах — завышала их. Полученную разницу она «изъяла» и тратила на свои нужды.

Схема дала сбой после проведения ревизии. Обнаружив крупную недостачу денег, владелица фирмы — жительница Владивостока, обратилась в полицию, которая «вышла» на нечистую на руку бухгалтера.

На женщину завели уголовное дело по статье о присвоении денег в особо крупном размере. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.