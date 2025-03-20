Бухгалтер из Хабаровска украла почти полтора миллиона рублей у приморской фирмы

В течение нескольких месяцев 54-летняя женщина передавала вырученные от деятельности филиала деньги инкассаторам для зачисления на счет фирмы. При этом в сопроводительных документах она указывала реальные суммы, а в отчетных бухгалтерских документах — завышала их. Полученную разницу она «изъяла» и тратила на свои нужды.