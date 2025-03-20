В Белом доме заявили, что Байден спровоцировал яичный кризис в США

Экс-президент США Джо Байден виновен в яичном кризисе в стране. Его администрация убила перед своим уходом почти восемь миллионов кур по всей Америке, что вызвало перебои в поставках яиц и рост цен. Такое заявление в соцсети Х сделала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.