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В Белом доме заявили, что Байден спровоцировал яичный кризис в США

Экс-президент США Джо Байден виновен в яичном кризисе в стране. Его администрация убила перед своим уходом почти восемь миллионов кур по всей Америке, что вызвало перебои в поставках яиц и рост цен. Такое заявление в соцсети Х сделала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

США столкнулись с рекордными ценами на яйца.

Экс-президент США Джо Байден виновен в яичном кризисе в стране. Его администрация убила перед своим уходом почти восемь миллионов кур по всей Америке, что вызвало перебои в поставках яиц и рост цен. Такое заявление в соцсети Х сделала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«Посмотрите на это! Администрация Байдена убила почти восемь миллионов куриц перед инаугурацией Дональда Трампа, что привело к сокращению поставок и росту цен. Яичный кризис является кризисом Байдена», — написала Левитт.

По ее словам, сейчас президент Дональд Трамп вместе с министром сельского хозяйства страны Брук Роллинз пытаются решить эту проблему. Резкий рост цен на яйца в США случился из-за эпидемии птичьего гриппа.

Ранее администрацию Джо Байдена в неэффективном управлении обвинял вице-президент Джей Ди Вэнс. По его мнению, реальное руководство страной осуществляла супруга Байдена — Джилл.