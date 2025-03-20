Венгрия выступила против общего кредита ЕС на вооружение

«Спорный вопрос заключается в источниках финансирования. Мы предлагаем, чтобы каждая страна самостоятельно выделяла необходимые средства из своих государственных фондов. Нам не следует прибегать к заимствованиям на уровне Евросоюза, чтобы не создавать общий долг… Те, кто хотят внести свой вклад, могут направить средства в создаваемый фонд европейской безопасности», — уточнил Орбан.