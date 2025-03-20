ФСБ опубликовала документы о казнях грудных детей украинскими полицаями

Андрей Неплях, который в 1941 году сдался в плен немцам, на допросе признался, что отвозил женщин, детей и стариков к месту расстрела под предлогом отправки в больницу. Он рассказал, что сбрасывал в яму людей, многие из которых были еще живы, включая троих грудных детей. После расстрела Неплях вместе с сообщниками закопал жертв, а затем ограбил квартиры убитых.