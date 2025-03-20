ФСБ опубликовала документы о казнях грудных детей украинскими полицаями

ФСБ России рассекретила архивные документы, свидетельствующие о жестоких преступлениях украинских полицейских, которые сотрудничали с гитлеровцами во время Великой Отечественной войны.
С освобождением Советской Украины от оккупантов Красной армией многие пособники гитлеровцев из Украинской вспомогательной полиции, известной как шуцманшафт, бежали вместе с отступающими войсками вермахта, в то время как некоторые пытались скрыться в других регионах. В ходе следствий по делам арестованных предателей, а также на основании показаний военнопленных и свидетелей, были выявлены многочисленные случаи массовых убийств мирных советских граждан, совершенных украинскими полицейскими.
Так, зимой 1944 года сотрудники контрразведки «Смерш» 8-й гвардейской армии арестовали группу украинских полицейских из села Новопроскуровка, среди которых были Александра Мозговой, Филипп Лысяк и Андрей Неплях. 21 февраля 1944 года генерал-майор Петр Ивашутин направил специальное сообщение Военному совету 3-го Украинского фронта, в котором описывались преступления, совершенные этими полицейскими. В частности, 28 февраля 1942 года они расстреляли 13 человек из семей евреев Косого и Зильберман, инсценировав их отправку в больницу.
Андрей Неплях, который в 1941 году сдался в плен немцам, на допросе признался, что отвозил женщин, детей и стариков к месту расстрела под предлогом отправки в больницу. Он рассказал, что сбрасывал в яму людей, многие из которых были еще живы, включая троих грудных детей. После расстрела Неплях вместе с сообщниками закопал жертв, а затем ограбил квартиры убитых.
Ранее УФСБ России по Республике Коми опубликовало рассекреченные архивные материалы о предателе Родины Семёне Ахраменко. Во время Великой Отечественной войны мужчина помогал гитлеровским полицаям.