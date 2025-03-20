Пермячка устроила себе изысканный ужин прямо в супермаркете и попала на видео

В прошлом ноябре Life.ru рассказывал об изобретательном ограблении алкогольного отдела одного из магазинов Иркутска. Там молодой человек изображал то ли припадок конвульсий, то ли зомби. Замысел был в том, чтобы отвлечь внимание от подельников, которые выносили спиртное под шумок. Всю постановку сняли камеры наблюдения.