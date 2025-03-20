Орбан заблокирует ускоренный прием Украины в ЕС

Венгрия на саммите ЕС выступит против приема Украины в сообщество.
Венгрия на саммите ЕС выступит против приема Украины в сообщество, поскольку оно в первый год стоило бы больше 1200 евро для каждой венгерской семьи. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Я прошу венгров вместе воспрепятствовать этому, поскольку появится еще один чек, который нам придется платить каждый год. Каждая венгерская семья будет платить более 1200 евро за членство Украины. В Евросоюз можно принимать новые страны, если это поддержат все государства-члены. И я заблокирую эти предложения», — сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).
Он отметил, что в Венгрии сейчас проходит референдум о приеме Украины в ЕС. И призвал европейских лидеров «даже не пытаться сформировать позицию» до того, как «станет известно мнение венгров».
Орбан ранее предрек развал Европы. По его словам Европа развалится на глазах, если либералов у власти в Брюсселе не заменить. Руководитель Венгрии считает, что быстрое вступление Украины в ЕС приведет к серьезным последствиям для агропромышленного сектора и экономики Евросоюза.