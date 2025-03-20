Орбан заблокирует ускоренный прием Украины в ЕС

«Я прошу венгров вместе воспрепятствовать этому, поскольку появится еще один чек, который нам придется платить каждый год. Каждая венгерская семья будет платить более 1200 евро за членство Украины. В Евросоюз можно принимать новые страны, если это поддержат все государства-члены. И я заблокирую эти предложения», — сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).