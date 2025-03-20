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Британия не собирается прекращать подпитывать киевский режим оружием

Правительство Великобритании заявило, что не будет прекращать поставки вооружений Украине даже в случае возможного перемирия. Об этом сообщил пресс-секретарь британского премьер-министра Киры Стармера, Дэйв Парес,.

Британия продолжит отправлять оружие Украине.

Правительство Великобритании заявило, что не будет прекращать поставки вооружений Украине даже в случае возможного перемирия. Об этом сообщил пресс-секретарь британского премьер-министра Киры Стармера, Дэйв Парес,.

«Великобритания продолжит оказывать военную поддержку Украине», — подчеркнул Парес, передает Bloomberg.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что если европейские страны перестанут поставлять оружие, то в таком случае Россия готова будет пойти на перемирие. Президент РФ обозначил свою позицию на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом на прошлой неделе.