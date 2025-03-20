Британия не собирается прекращать подпитывать киевский режим оружием

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что если европейские страны перестанут поставлять оружие, то в таком случае Россия готова будет пойти на перемирие. Президент РФ обозначил свою позицию на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом на прошлой неделе.