Британия не собирается прекращать подпитывать киевский режим оружием

Британия продолжит отправлять оружие Украине.
Правительство Великобритании заявило, что не будет прекращать поставки вооружений Украине даже в случае возможного перемирия. Об этом сообщил пресс-секретарь британского премьер-министра Киры Стармера, Дэйв Парес,.
«Великобритания продолжит оказывать военную поддержку Украине», — подчеркнул Парес, передает Bloomberg.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что если европейские страны перестанут поставлять оружие, то в таком случае Россия готова будет пойти на перемирие. Президент РФ обозначил свою позицию на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом на прошлой неделе.