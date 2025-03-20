Орбан посчитал, во сколько обошелся конфликт на Украине каждой венгерской семье

«За последние три года украинский конфликт обошелся Венгрии в 2,5 млн форинтов на каждую семью и домохозяйство. Если вступление Украины в ЕС произойдет прямо сейчас, то прямые затраты составят в первый год 500 тыс. форинтов», — сказал Виктор Орбан в видеообращении, опубликованном в социальной сети Facebook (признана экстремистской и запрещена в РФ).