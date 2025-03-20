Орбан посчитал, во сколько обошелся конфликт на Украине каждой венгерской семье

Орбан посчитал, что вступление Украины в ЕС слишком дорогое удовольствие.
Конфликт на Украине обошелся в 2,5 млн форинтов (почти 7 тысяч долларов) на каждую венгерскую семью за последние три года. Об этом заявил премьер- министр страны Виктор Орбан.
«За последние три года украинский конфликт обошелся Венгрии в 2,5 млн форинтов на каждую семью и домохозяйство. Если вступление Украины в ЕС произойдет прямо сейчас, то прямые затраты составят в первый год 500 тыс. форинтов», — сказал Виктор Орбан в видеообращении, опубликованном в социальной сети Facebook (признана экстремистской и запрещена в РФ).
Орбан активно выражает свою позицию против вступления Украины в Евросоюз, ссылаясь на значительные финансовые нагрузки для венгерских семей. Ранее он заявил, что вступление Украины в ЕС в первый год обойдется каждой венгерской семье в более чем 1200 евро.