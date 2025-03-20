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В Кировограде прогремело около 30 взрывов

В Кировоградской области действует воздушная тревога.

Источник: Аргументы и факты

На территории Кировограда (украинское название — Кропивницкий) прогремело около 30 взрывов, сообщает украинский телеканал «Общественное».

Причина и последствия взрывов не уточняются. Местные власти пока не комментировали ситуацию.

В Кировоградской области в настоящее время действует воздушная тревога. Ранее также поступали сообщения о взрывах в этом городе.

Ранее украинские СМИ информировали и о взрывах в Киеве, Киевской области и подконтрольном Украине городе Запорожье.

Также сообщалось, как на территории украинского города Сумы прогремело 11 взрывов. Обстановка в городе остается неспокойной.