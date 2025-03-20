Канада планирует отказаться от американского оружия

Решение Канады пересмотреть контракты на американские истребители F-35 и обсудить возможность сотрудничества с Европейским Союзом в области обороны находится в контексте растущей озабоченности европейских стран относительно надежности США как поставщика военной техники. Недавно Германия также выразила сомнения в связи с возможностью дистанционного контроля над американскими вооружениями, что стимулировало обсуждение возможного расторжения контрактов на покупку F-35.