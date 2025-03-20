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Канада планирует отказаться от американского оружия

Канада начала переговоры с Европейским Союзом о возможности сокращения своей зависимости от Соединенных Штатов в вопросах обороны. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Канада планирует закупить европейские истребители.

Канада начала переговоры с Европейским Союзом о возможности сокращения своей зависимости от Соединенных Штатов в вопросах обороны. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

«Новый премьер-министр Канады Марк Карни дал поручение министру обороны страны Биллу Блэру пересмотреть текущие контракты на поставку американских истребителей F-35. Канада рассматривает возможность приобретения дополнительных европейских истребителей», — пишет Associated Press.

Решение Канады пересмотреть контракты на американские истребители F-35 и обсудить возможность сотрудничества с Европейским Союзом в области обороны находится в контексте растущей озабоченности европейских стран относительно надежности США как поставщика военной техники. Недавно Германия также выразила сомнения в связи с возможностью дистанционного контроля над американскими вооружениями, что стимулировало обсуждение возможного расторжения контрактов на покупку F-35.