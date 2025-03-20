Губернатор отправил в Минусинск своего заместителя контролировать ЧС

После полуночи МЧС дали информацию, что вода ушла на 35 сантиметров. Тем не менее расслабляться нельзя, завершается укрепление берега реки Минусинки. В превентивных целях отсыпают мост через реку. На месте после полуночи работают 261 сотрудник и 63 единицы техники.