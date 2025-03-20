Губернатор отправил в Минусинск своего заместителя контролировать ЧС

Ситуация в Минусинске остается напряженной со вчерашнего вечера, 19 марта. По поручению губернатора вице-премьер Леонид Шорохов выехал на юг Красноярского края. Там введен режим повышенной готовности. Туда была направлена аэромобильная группировка от МЧС России: 50 человек личного состава, 5 единиц техники, включая 2 плавсредства. На случай осложнения обстановки группировку реагирования усилят.
Жителям Минусинска рассказывают о сложившейся ситуации. Для них подготовлены два пункта временного размещения. В том числе в гимназии № 1 на 50 человек.
После полуночи МЧС дали информацию, что вода ушла на 35 сантиметров. Тем не менее расслабляться нельзя, завершается укрепление берега реки Минусинки. В превентивных целях отсыпают мост через реку. На месте после полуночи работают 261 сотрудник и 63 единицы техники.