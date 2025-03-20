TF1: во Франции в ДТП с военными автобусами пострадали 36 человек

36 человек получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобусов во Франции, информирует TF1.
По данным телеканала, столкнулись четыре автобуса, которые перевозили военных.
Инцидент случился в департаменте Ивелин в столичном регионе страны.
«Столкнулись четыре автобуса национальной жандармерии, перевозившие в общей сложности около 120 военнослужащих. 36 человек пострадали, в том числе один серьёзно, но его жизнь не находится в опасности», — говорится в сообщении.
Причина ДТП устанавливается.
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что в автобусах находились курсанты.
«Автобусы перевозили курсантов, участвовавших в семинаре высших военных школ. Пострадавшие были госпитализированы», — написал он в соцсети X*.
Ранее сообщалось, что в Мексике в двух ДТП с участием автобусов погибли 25 человек.
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